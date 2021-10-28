Başkan Ramazan’ın 29 Ekim mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Ramazan, Cumhuriyet’in 98. yıldönümünü bütün Türkiye olduğu gibi Kilis’te de milletçe kutlamanın gurur ve heyecanı içerisinde olduklarını belirtti. Ramazan, mesajında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının önderliğinde, tüm imkânsızlıklara rağmen aziz milletimizin inançla ve kararlılıkla giriştiği, vatan sevgisi ve istiklal aşkıyla, bağımsızlığına kavuşabilmek adına, milletimizin her bir ferdinin ayrı bir kahramanlık destanıyla dolu olan Kurtuluş Savaşımız büyük bir zafer ile sonuçlanmıştır. Bu büyük zaferin sonucu olarak, şehitlerimiz, gazilerimiz ve necip milletimiz tarafından bizlere, şanlı tarihimize gururla, geleceğimize ise güvenle bakmamızı sağlayacak bu eşsiz vatan ve Cumhuriyet’imiz armağan edilmiştir. Cumhuriyet’in ilanı, tarihimizde ki en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykırışının bir ifadesidir .Cumhuriyet’imizin değerleri, aradan geçen 98 yılda necip milletimiz tarafından geri dönülmez bir şekilde sahiplenilmiştir. Bugün ülkemiz, ilerleyen demokrasisi, gelişen ekonomisi, güçlü ordusu ve dinamik genç nüfusu ile uluslararası alanda giderek daha da saygın bir konum kazanmıştır. Aziz milletimizin hiçbir fedakarlıktan kaçmayarak ortaya koyduğu azmi ve sarsılmaz iradesi, tüm zorlukları aşmamızda bizlere daima rehber olacaktır. Bu ülkenin fertleri olarak, Cumhuriyet’imizin kazanımlarına sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe yürüyerek, medeniyet yarışında daima en ön saflarda yer almak, Cumhuriyeti ve bu cennet vatanı bizlere miras bırakan atalarımıza ve gelecek nesillerimize karşı borcumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimizin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Başta Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin birliği ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle, kahraman gazilerimizi saygıyla ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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