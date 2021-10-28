Suçüstü yakalanan 2 kablo hırsızı tutuklandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, elektrik kablolarını çalan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Merkeze bağlı Öncüpınar Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bir kuruma ait elektrik bağlantı kablolarını kesen 2 kişiyi fark etti. Daha önce 2 ayrı noktada, 50 metrelik kablo çaldıkları tespit edilen M.H.İ ve M.Ç., kaçarken yakalanıp gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-10-28 13:52:57



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