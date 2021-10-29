Vali Soytürk tebrikleri kabul etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Soytürk tebrikleri kabul etti

İHA

Vali Soytürk tebrikleri kabul etti

Kilis Valisi Recep Soytürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıl dönümü nedeniyle valilikte tebrikleri kabul etti.
Valilik makamında Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Salih Aru, , Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, tebrikleri kabul etti. Daire amir ve müdürleri ile askeri erkan ve vatandaşları kabul eden Vali Soytürk, katılanlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu gençlerle buluşacak
YEREL HABERLER Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu gençlerle buluşacak
Suriye sınırında 29 Ekim coşkusu
YEREL HABERLER Suriye sınırında 29 Ekim coşkusu
Kontrolden çıkan otomobil, ağaca ve araca çarptı. 3 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil, ağaca ve araca çarptı. ...
Dalgıç pompası hırsızı tutuklandı
YEREL HABERLER Dalgıç pompası hırsızı tutuklandı
Mahalleleri elektriksiz bırakan hırsızlık zanlıları tutuklandı
YEREL HABERLER Mahalleleri elektriksiz bırakan hırsızlık zanlıları ...
Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 103. yıldönümü kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 103. yıldönümü kutlandı
Suçüstü yakalanan 2 kablo hırsızı tutuklandı
YEREL HABERLER Suçüstü yakalanan 2 kablo hırsızı tutuklandı
Kilis'te Libya konferansı
YEREL HABERLER Kilis'te Libya konferansı
Jandarmanın dikkati hayat kurtardı
YEREL HABERLER Jandarmanın dikkati hayat kurtardı
Başkan Ramazan’ın 29 Ekim mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ramazan’ın 29 Ekim mesajı
Rektör Karacoşkun’un Atatürk’ün Kilis’e gelişinin 103 yıl dönümü mesajı
YEREL HABERLER Rektör Karacoşkun’un Atatürk’ün Kilis’e gelişinin 103 ...
Milletvekili Dülger’in Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Dülger’in Cumhuriyet Bayramı mesajı
Jandarma, çay sohbetinde çobanlarla buluştu
YEREL HABERLER Jandarma, çay sohbetinde çobanlarla buluştu
Demir kapıyı çalan 2 hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Demir kapıyı çalan 2 hırsız tutuklandı
Binanın demir kapısını çalan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Binanın demir kapısını çalan 2 kişi tutuklandı
Çiftçi okulunu bitiren kursiyerlere malzeme dağıtıldı
YEREL HABERLER Çiftçi okulunu bitiren kursiyerlere malzeme dağıtıldı
Kilis’te ibadethaneler temizleniyor
YEREL HABERLER Kilis’te ibadethaneler temizleniyor
4 bin yıllık zeytine kadın eli değdi
YEREL HABERLER 4 bin yıllık zeytine kadın eli değdi
Pandemide tavuk yetiştiriciliği arttı
YEREL HABERLER Pandemide tavuk yetiştiriciliği arttı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.