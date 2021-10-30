Kilis’te 29 Ekim Cumhuriyet resepsiyonu düzenlendi

Kilis'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla geniş katılımla bir resepsiyon düzenlendi.

Tekye Mahallesinde bulunan Canpolat Paşa Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen resepsiyonda bir konuşan Vali Recep Soytürk, Türkiye olarak çok önemli bir coğrafyada bulunduklarını, tüm dünyanın n gözünün burada olduğunu söyledi.

Soytürk, Yaklaşık 100 yıl önce bütün kuvvetli ülkelerin Türkiye'yi paylaşmak için saldırılarda bulunduklarını ifade ederek, "100 yılda bir gelen bir liderin etrafında kenetlenerek, sivili, askeri genci, yaşlısı herkes bir araya gelerek o yenilemez denilen düşman güçlerini yenerek büyük bir zafer kazandı. Tam 98 yıl önce bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun olan Cumhuriyet ilan edildi" ifadesini kullandı

Halk Eğitim merkezi hocaları tarafından Zeybek gösterisinin ardından Soytürk, davetlilerle sohbet edip bayramlarını kutladı.

Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan özel pasta protokol tarafından kesildi.

Resepsiyona, Vali Recep Soytürk’ün yanı sıra AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Salih Aru, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Ağırceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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