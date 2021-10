Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’ndan CHP'ye tepki: “Tezkere oylamasındaki tutumu onlar adına utanç vesikası” “Ulaşım ve haberleşme hamlelerinden Kilis hak ettiği payı aldı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaşım ve haberleşme hamlelerinden Kilis’in de hak ettiği payı aldığını vurgulayarak muhalefeti eleştirdi.

Halen Kilis il genelinde devam eden 5 ayrı karayolu projesinin toplam bedelinin 407 milyonu aştığını ifade eden Karaismailoğlu, “Büyükelçilerin hadsizlikleri karşısında sessiz kalan, neredeyse ellerini ovuşturacak seviyeye gelen, onlardan yana tavır sergileyen ana muhalefetin, TBMM’deki tezkere oylamalarındaki tutumu, içler acısıdır. Onlar adına utanç vesikasıdır” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kilis’te AK Parti Teşkilat Akademisi’ni ziyaret etti, ulaşım, iletişim, altyapı ve haberleşme yatırımları hakkında sunum yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Cumhuriyetin 100. yılı artık ufukta iyice belirmişken, hiçbir gücün, hiçbir kirli senaryonun, Türkiye’yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz” sözlerine vurgu yapan Karaismailoğlu, son 20 yıldır sağlanan istikrar ve güven ortamıyla, hayata geçirilen reformlarla Türkiye’yi başta başa imar ettiklerini söyledi.

“Yeni Türkiye’yi hala hazmedemediler”

İstikrar ve güven ortamının ne demek olduğunu, orta yaşlarda olan, ekonomik ve siyasi krizleri yaşayan, kaos yıllarını iliklerine kadar hissedenlerin çok iyi bildiğini belirten Karaismailoğlu, yaşanan büyükelçi krizini anımsattı.

Son günlerde yaşanan bir dizi siyasi, ulusal ve uluslararası düzeydeki gelişmelerin, siyasi istikrar ve güvenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydeden Karaismailoğlu, “Ülkemizdeki bağımsız ve tarafsız yargı organları üzerinden, hükümetimize ve ülkemize ayar vermek isteyen 10 büyükelçinin uluslararası sözleşmeleri, hukuk kurallarını ve hadlerini aşan açıklamaları gördük. Bu hadsizliklere karşı, dik duran ve asla geri adım atmayan Cumhurbaşkanımızın olması ülkemiz için büyük bir değerdir. Biz, büyükelçilerin bu şekildeki cüretlerinin zamanlamasını çok iyi biliyoruz. Bu talihsiz açıklamanın Gazi Meclis’imizdeki ‘Suriye ve Irak Tezkere’ oylamalarının hemen öncesinde yapılmasının tesadüf olmadığını çok iyi biliyoruz. Tezkere oylaması öncesinde ülkemizi köşeye sıkıştırmak isteyenler, ‘İstenmeyen adam’ ilan edilme riskini görünce, geri adım atmak zorunda kaldılar. Yüz yıllardır sürdürdükleri küresel oyunlardan vazgeçmekte zorlanıyorlar. Hala, karşılarındakinin eski Türkiye olmadığını tam anlayamadılar. Milli bağımsızlığını her şeyin önünde koyan, dik duran hak yemediği gibi hakkını da yedirmeyen yeni Türkiye’yi hala hazmedemediler. Ama alışacaklar da anlayacaklar da hazmedecekler de” şeklinde konuştu.

“Muhalefetin tezkere oylamalarındaki tutumu içler acısı”

“Peki ya bu ülkeyi yönetmeye talip olduklarını iddia eden muhalefet partilerine ne demeli” diye soran Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Büyükelçilerin hadsizlikleri karşısında sessiz kalan, neredeyse ellerini ovuşturacak seviyeye gelen, onlardan yana tavır sergileyen ana muhalefetin, TBMM’deki tezkere oylamalarındaki tutumu, içler acısıdır. Onlar adına utanç vesikasıdır. Sınır, tabii ki namustur. Bunu en iyi bilenlerin başında Kilisli kardeşlerim gelir. Diğer bütün sınır boylarındaki şehirlerimizle birlikte Kilis, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Hakkarili kardeşlerimiz, Suriye ve Irak sınırlarından gelen saldırıları çok yoğun şekilde yaşadı. Parti binalarına ‘Sınır Namustur’ afişleri asanlar; laftan başka bir şey üretmemeye yemin etmiş gibiler. İş, sınırlarımızı, buralardaki hemşehrilerimizi, şehirlerimizi, korumaya ve saldırıları kaynağında yok etmeye gelince TBMM’deki tezkere oylamasına ‘RET’ oyu veriyorlar. Tezkereye ‘ret’ oyu veren ana muhalefet partisi, bu ülkenin ve milletin karşısında duran siyasi hareketleri ‘dost’ ve ‘arkadaş’ ilan ettiler. Güzel Anadolu’mda bir söz vardır; ‘Arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim’. Dün Gezi Parkı’nda, bugün büyükelçi krizinde ve devamındaki tezkere oylamasında yapılanları biz çok yakından biliyor ve tarihe not düşüyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Canla başla çalışmaya devam ediyoruz”

“AK Parti hükümetleri olarak biz hiç yerimizde saymadık. Açılışını yaptığımız her proje ile gurur duyduk ama asla bununla yetinmedik” diyen Karaismailoğlu, dünyanın küresel ısınma ve iklim değişikliğinin neden olduğu felaketlerle, krizlerle başa çıkmaya çalıştığı bu dönemde doğaya, çevreye, insana ve sürdürülebilir bir yaşama hizmet edecek adımlar attıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda tüm dünyaya Paris İklim Anlaşması’na taraf olunacağını ilan ettiğini, anlaşmanın da hiç gecikmeden TBMM’den geçtiğini anımsatan Karaismailoğlu, “Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu tarihi hamleye daha da güçlü sahip çıkmak için adımlarımızı atmaya başladık. Biz buna ‘Yeşil Kalkınma Devrimi’ diyoruz. 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefi olan bu yolda Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde yürümeye devam edeceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, diğer bakanlıklarımızla birlikte tecrübemizi, bilgimizi, emeğimizi birleştirdik. Ülkemizin imarı için, kalkınması için, vatandaşımızın rahatı ve mutluluğu için canla başla çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık iki yıldır pandemi sürecinin yaşandığını anımsatan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, pandemi sürecinin ardından 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7, ikinci çeyreğinde yüzde 21,7’ büyüyen Türkiye’nin, dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini aldığını kaydetti.

“Demiryollarında reform başlattık”

Yılsonunu da yüzde 10 ile kapatmayı hedeflediklerinin altını çizen Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yatırımları hakkında şu bilgileri verdi:

“Türkiye’nin ulaşım ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 115 milyar liraya yakın yatırım yaptığımızı gururla ifade etmek isterim. Ülkemizdeki 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 340 kilometreye AK Partili hükümetler çıkardı. Otoyol uzunluğunu ikiye katlayarak, bu kalitedeki yollarımızı 3 bin 532 kilometreye çıkarmanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Geçit vermeyen dağları aşmak için 50 kilometre olan tünel uzunluğunu kilometreye çıkarmak, ‘Halka hizmeti Hakka hizmet’ olarak görenlerin işidir. Son 150 yıldır el değmeyen demiryollarımızı ülke geneline yaygınlaştırmak için reform başlattık. MARMARAY ile iki kıtayı birbirine deniz altından bağladık. BaküTiflisKars Demiryolu hattını açarak, Asya’dan Avrupa’ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık. Havayolu halkın yolu yapan yine Ak Parti hükümetlerdir.2003 yılında 2 merkezle 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımızı, bugün 7 merkezden 56 noktaya gerçekleştiriyoruz.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye’yi aynı zamanda bir “denizci ülkesi” yapmak için ant içtiklerini belirtti.

“Ulaşım ve haberleşme hamlelerinden Kilis hak ettiği payı aldı”

Yapılan ulaşım ve haberleşme hamlelerinden Kilis’in de hak ettiği payı aldığını vurgulayan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Genç ilimiz Kilis’in bölünmüş yol uzunluğunu 2 kilometreden alıp, 36 kilometreye çıkardık. Yeter mi? Bize yetmez. 2023 yılı hedefimiz bölünmüş yol uzunluğunu 60 kilometreye çıkarmaktır. Hükümetlerimiz, Kilis’te 86 kilometrelik tek yol yapımı gerçekleştirdi. Kilis’te yapıp hizmete açtığımız köprü sayısı 6 iken, 2023’de kadar 7 adet daha köprü yapacağız. Hâlen Kilis il genelinde devam eden 5 ayrı karayolu projemizin toplam bedeli 407 milyonu aşıyor” sözcüklerini kullandı.

“Önümüzdeki seçimler için daha iyi örgütleneceğiz”

İletişim ve haberleşme yatırımlarında da ciddi atılımlara imza attıklarını kaydeden Karaismailoğlu, Kilis’te 171 bine yakın abonenin hızlı internet hizmeti aldığını söyledi. İldeki fiber optik kablo uzunluğunu 955 kilometreye çıkardıklarını anlatan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hayata geçirdiğimiz her proje Kilis’in üretim ve ticaret faaliyetlerini güçlendirecektir. Çünkü yapılan her yeni yol, akarsular gibi, geçtikleri yerlerin istihdamına, üretimine, ticaret, kültür ve sanatın canlanmasına katkı sağlar. Ülkemize ve Kilis’imize yaptığımız hizmetleri herkese tüm açıklığı ile anlatmamız çok önemlidir. Bir siyasi hareketin başarısı ve bu başarısının devamı, il ve ilçelerdeki teşkilatların gayretleri ile taçlanır. Teşkilatlarımızın kılcal damarları olan sizler, ürettiğimiz değerleri ülkemizin en ücra köşesine iletiyorsunuz. Aynı zamanda ülkemizin en ücra köşelerindeki dilek, temenni ve beklentileri de bize ulaştırıyorsunuz. AK kadrolar olarak, önümüzdeki seçimler için çok daha iyi örgütleneceğiz. Hane hane, ev ev, sokak sokak, çarşı pazar herkese ulaşıp yüz yüze kendimizi en doğru şekilde anlatacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.