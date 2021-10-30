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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu: Ana muhalefetin durumu içler acısı (2)

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Ana muhalefetin durumu içler acısı (2)


'TÜRKİYE´NİN GÜÇLENMESİ BİRİLERİNİ RAHATSIZ EDİYOR'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kilis'te, Kilis-Akbez karayolu şantiyesini ziyaret etti. Törene Bakan Karaismailoğlu'nun yanı sıra Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Adil Karaismailoğlu, pandemi sürecinde büyük ve güçlü Türkiye hedefinden ödün vermediklerini belirterek şunları söyledi:
"Bugünkü ziyaret programı kapsamında, Kilis´te devam eden projelerimizden Kilis-Akbez karayolu şantiyemizde sizlerle birlikteyiz. 1,5 yılı aşkın süredir dünya ile birlikte mücadele ettiğimiz pandemi sürecinde, büyük ve güçlü Türkiye hedefinden ödün vermedik. Türkiye´nin Çin ile İngiltere arasında ticari hareketlilikten aldığı payı artırmak, vatandaşlarımızın refahını geliştirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ettik. Hizmetlerimizi milletimize ulaştırırken, 4 bini aşan şantiyemizdeki her bir mesai arkadaşımın sağlığı önceliğimiz oldu. Sağlık Bakanlığı´mızın belirlediği kriterlere harfiyen uyarak, Türkiye´nin ekonomisinin taşıyıcı sektörleri olan kara, hava, demir ve denizyolları ve haberleşme alanlarındaki yatırımlarımıza hiç ara vermeden devam ettik. Hükûmetimizin yerinde ve zamanında aldığı üretim ve yatırım kararlarıyla 2021 yılının; ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüme, ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüme ile dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldık. Eser ve hizmeti siyasetimizin sonucu olan bu rakamlar, Türkiye´nin ne kadar aydınlık bir yolda yürüdüğünün ispatıdır. Ancak Türkiye´nin güçlenmesi birilerini rahatsız ediyor. O birileri, bu rakamlara itibar etmek yerine; Türkiye´nin ekonomik şahlanışını takdirle izleyen dünyaya rağmen, huzursuzluk çıkarmaya çalışıyorlar. Biz ise milletimizden aldığımız güç ve yetki ile; yeni yatırımlara odaklanıyor, daha iyisi için sadece işimize bakıyoruz. Allah´ın izni, milletimizin takdiri ile yolumuza devam ediyoruz."
'YOLLARIMIZI 28 BİN 340 KİLOMETRENİN ÜZERİNE ÇIKARDIK'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Karaismailoğlu, ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden alıp, 28 bin 340 kilometrenin üzerine çıkardıklarını ifade ederek, "Hükûmetimiz döneminde yapılan karayolu yatırımlarımızla ilgili bazı rakamları paylaşmak istiyorum. 2003-2021 yılları arasında ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden alıp, 28 bin 340 kilometrenin üzerine çıkardık. Bu başarı, `halka hizmeti Hak´ka hizmet´ olarak gören kadrolarımızın canla başla çalışmasının bir sonucudur. Vatandaşlarımızın daha rahat, güvenli ve hızlı yolculuk yapabilmelerini sağlamak amacıyla, bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu iki katından fazla artırarak 3 bin 532 kilometreye çıkardık. Geçit vermeyen dağları da tünellerle aşmasını bildik. 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 617 kilometreye çıkardık. Devam eden yatırımlarımızla bu sayıları da kat be kat yükselteceğiz. Türkiye´nin dört bir yanına yaptığımız yatırımlardan, ülkemizin imarındaki gayretlerimizden serhat şehrimiz Kilis de hak ettiği payı almaktadır. Bu şehirdeki 2 kilometre gibi 'yok denecek kadar az' bölünmüş yol uzunluğunu, 36 kilometreye çıkardık. 2023 hedefimiz ise yaklaşık 60 kilometreye ulaşmaktır. Hükûmetlerimiz döneminde bu güzel şehrimizde, 86 kilometrelik tek yol yapımına ek olarak, toplam 234 metreyi bulan 6 yeni köprü inşa ettik. 2023 hedefimiz, 7 köprü daha yapmaktır. İldeki karayolu yatırımlarımız hızla devam ediyor. Kilis´teki 5 önemli karayolu yatırımımızın toplam proje bedeli 407 milyon lirayı aşıyor. Bugün şantiye yerinde incelediğimiz Nurdağ-Musabeyli(Kilis-Akbez) ayrımı yolumuzun toplam uzunluğu 59 kilometre. Yolun 13 kilometresi Kilis il sınırlarında yer alıyor. 2020 sonu itibarıyla yolumuzun 3 kilometresi tamamlandı. 2021 yılında proje kapsamında toprak işleri ve sanat yapılarında çalışma yaptık. Bu yıl projenin 2 kilometresini yapmayı hedefliyoruz. Projemiz sayesinde, mevcut ulaşım mesafesi 6 kilometre daha kısalacak. Bu yolumuzu 2023 yılında tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) DHA-Politika Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2021-10-30 18:04:15

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