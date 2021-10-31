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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis Belediyespor:2 Nizipspor:0

İHA

Kilis Belediyespor:2 Nizipspor:0

Bölgesel Amatör Liginde mücedele eden Kilis Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Nizipspor’u 20 yendi.
Kilis 7 Aralık Stadduyumunda oynan karşılaşmada Kilis Belediyespor’un ilk yarıda golünü 30 dakikada Emre Yüce kaydetti. Maçın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Kilis Belediyespor 89 dakkida Nevrez Demir’in attığı gül ile skoru 20’e geldi. Karşılaşma Kilis Belediyespor’un 20 üstünlüğü ile sone erdi.

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