Kilis'te Off-Road yarışları nefes kesti

Kilis Belediyesi ve KİLOFF iş birliğiyle “4. OffRoad Yarışları” Mehmet Sanlı Mahallesi TOKİ Konutları ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi arasındaki oluşturulan parkurda düzenlendi.

Görevi başında hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’un isminin verildiği OffRoad yarışlara 26 ilden 90 sporcunun katıldığı 40 aracın yer aldığı 4. Off Road Günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yarışçıların çamur, rampa ve İtalyan çukurlarıyla zorlaştırılan parkurda ortaya koyduğu mücadele heyecanla izlendi.

Bazı araçlar yarış esnasında arızalanırken, bazılarının ise parkurlarda uçması sonucu vatandaşlar heyecandan yerlerinde duramadı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, OffRoad yarışlarına ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, “Pandemi nedeniyle ara vermiş olduğumuz OffRoad yarışlarına yeniden başladık. OffRoad yarışlarına merhum Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut’un anısına düzenledik" dedi.

KİLOFF Başkanı Hakan Bilecen, Kilis’te OffRoad yarışlarının dördüncüsü gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “26 ilden katılım var, 40 araç bulunuyor. 90 yarışmacı ilimize geldi. İl dışından 150 kişi kamp için destek vermek için ilimize geldiler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.