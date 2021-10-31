Kilis'te Off-Road yarışları



Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te bu yıl dördüncü kez düzenlenen Abdi Bulut Off-Road yarışlarında sporcuların zorlu parkurda mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu.

Mehmet Şanlı Mahallesi'nde oluşturulan parkurda bu yıl dördüncü kez düzenlenen Abdi Bulut Off-Road yarışlarına 26 ilden 90 sporcunun katıldı. Yarışçıların çamur ve rampalar oluşturularak zorlaştırılan parkurda ortaya koyduğu mücadele ilgiyle izlendi. Parkurda çamura saplanan ve rampadan çıkamayan birçok araç da iş makineleriyle çıkarıldı. Dört kategoride yapılan müsabakalarda zaman zaman araçlar arızalanarak yarış dışı kaldı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Off-Road yarışlarını merhum Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut´un anısına düzenlediklerini ifade ederek, "Pandemi nedeniyle ara vermiş olduğumuz Off-Road yarışlarına yeniden başladık. Off-Road yarışlarına merhum Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut´un anısına düzenledik" dedi.DHA-Spor Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-10-31 19:12:47



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