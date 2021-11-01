Kilis’te ödüllü fotoğraf yarışması düzenlenecek

Kilis Belediyesi, Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla fotoğraf yarışması düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kilis'in 7 Aralık düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı bir çok etkinlikle kutlanacağı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Bu yıl kadim medeniyetler diyarı Kilis'imizin kurtuluşunun 100. yılı münasebetiyle bir çok etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Bir şenlik havasında geçireceğimiz bu yılın ilk organizasyonunu fotoğraf yarışmasıyla başlatıyoruz. Kurtuluşunun 100. yılında kadim medeniyetler diyarı 'Kilis' konulu fotoğraf yarışmasıyla kadim şehrimizi anlatmak isterseniz, sizleri de yarışmaya bekleriz Fotoğraflar, 121 Kasım tarihleri arası Kilis Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü'ne şahsen ya da posta yoluyla flash belleğe yüklenmiş olarak teslim edilecek. Değerlendirme Kilis Belediyesi tarafından oluşturulacak seçici kurul tarafından yapılarak dereceye giren fotoğraflar ödüllendirilecek” ifadelerine ver verildi.

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