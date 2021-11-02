Kilis´te 5 kaçak göçmen yakalandı

İklim değişikliği yüzünden 50°C'de yaşam: "Böyle sıcaklıklara dayanamayız, biz makine değiliz"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS´te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış Mahallesi'nde plakası açıklanmayan aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri saptanan 5 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, araç sürücüsü İ.G. ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-11-02 09:33:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.