Ömrünü Türk dünyasına adayan Prof. Dr. Tazebay son yolculuğa uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ömrünü Türk dünyasına adayan Prof. Dr. Tazebay son yolculuğa uğurlandı

İHA

Ömrünü Türk dünyasına adayan Prof. Dr. Tazebay son yolculuğa uğurlandı

Ömrünü Türk dünyasına adayan eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Uygur Tazebay, memleketi Kilis’te son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara'da 87 yaşında vefat eden eski YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Uygur Tazebay’ın cenazesi memleketi Kilis’e getirildi. Tazebay’ın cenaze namazı Şeyh Efendi Tekyesinin yanında bulunan Çekmeceli Camiinde öğle namazını müteakip kılındıktan sonra aile kabristanlığının bulunduğu Şeyh Efendi tekyesinde defnedildi. Tazebay’ın cenazesine çevre il ve ilçelerden siyasetçiler, işadamları, akademisyenler, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun katıldı.
Prof. Dr. Mehmet Uygur Tazebay’ın eşi emekli Yargıtay hakimi İlksev Tazebay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 60 yıllık hayat arkadaşını kaybettiğini ifade ederek, “2 çocuğumuz var, torunlarımız var, 60 yıldır bir tek kötü sözünü duymadım. Büyük idealleri vardı, Türk dünyasını toplamak, milliyetçiliğe hizmet etmek, Uygur Türkleri için çok çalıştı. Milli Eğitim için çok çalıştı, ömrünü böyle şeyleri verdi. Kilis onun büyük aşkıydı, Kilis’e üniversite kurulması için Kilis’in vilayet olması için çok çalıştı. Mekanı cennet olsun, yeri doldurulamaz” dedi.
Mehmet Uygur Tazebay’ın kızları Nazlı ve İlkden ile eşi İlksev Tazebay, defin öncesi ve sırasındagöz yaşlarını tutamadı.

Mehmet Uygur Tazebay
Suriye'nin Azez kentinde 1934'te dünyaya gelen Uygur Tazebay, çalışma hayatına, 1955'te Gaziantep Teknik Ziraat Müdürlüğü merkez teşkilatı bünyesinde ziraat teknisyeni olarak başladı. Tazebay, 1978'de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Dış Münasebetler Daire Başkanı olarak atandı. Türkiye TicaretSanayi Odaları ve Borsalar Birliği Dış İlişkiler Daire Başkanlığı görevini de yürüten Tazebay, 1982'de YÖK'ün ilk genel sekreteri oldu. Bakanlar Kurulu Kararı ile 1985'te YÖK Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Tazebay, 1988'de YÖK Başkan Vekili olarak seçildi, bu görevi 1996'ya kadar sürdürdü. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun İkinci Başkanlığını da yapan Uygur Tazebay, 19942006 arasında Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği görevini yürüttü. Şeyh Mehmet Vakıf Tazebay’ın oğlu olan Prof. Dr. Mehmet Uygur Tazebay, Uzun yıllar, Türk dünyası ve Uygur Türklerinin haklı mücadelesi için çalıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

1370 dekar alandan 7 bin ton mısır silajı üretildi
YEREL HABERLER 1370 dekar alandan 7 bin ton mısır silajı üretildi
Kilis'te göçmen kaçakçılığı
YEREL HABERLER Kilis'te göçmen kaçakçılığı
Kilis´te 5 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kilis´te 5 kaçak göçmen yakalandı
Karayollarında denetim
YEREL HABERLER Karayollarında denetim
Kilis İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kilis İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantısı yapıldı
Kilis’te ödüllü fotoğraf yarışması düzenlenecek
YEREL HABERLER Kilis’te ödüllü fotoğraf yarışması düzenlenecek
Jandarma’dan engellilere özel ilgi
YEREL HABERLER Jandarma’dan engellilere özel ilgi
Kilis'te Off-Road yarışları
YEREL HABERLER Kilis'te Off-Road yarışları
Kilis'te Off-Road yarışları nefes kesti
YEREL HABERLER Kilis'te Off-Road yarışları nefes kesti
Kilis Belediyespor:2 Nizipspor:0
YEREL HABERLER Kilis Belediyespor:2 Nizipspor:0

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.