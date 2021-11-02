Kilis'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı



Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, elektrik kabloları ve sulama motoru çaldıkları gerekçesiyle yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Elbeyli ilçesi Alahan köyünde Ü.U.'ya ait elektrik trafosu ve Ö.Ö.'ye ait sulama motoru çalındı. İhbar üzerine her iki olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan araştırmada, şüphelilerin M.K., M.Ç. ve M.A. olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 60 kilo bakır bobin, 43 kilo bakır tel, 3 çuval elektrik bobin sarma kağıdı, 3 bakır elektrik bobin, 1 trafo anahtar kutusu, 5 elektrik sigortası ve 32 parça anahtar takımı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.Ç. ve M.A. tutuklandı, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-11-02 15:09:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.