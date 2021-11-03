Kilis'te yoğun sis etkili oldu

Kilis’te etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.
Kilis’te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 30 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Sürücüler trafikte sis farlarını yakarak seyretti.
KilisGaziantep, KilisHatay, KilisÖnüpınar, KilisMusabeyli, KilisPolateli ile KilisElbeyli karayollarında sis etkili oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.