Kilis Belediyesi çalışmalarına hız verdi

Kilis Belediyesi tarafından vatandaşa kaliteli hizmet götürmek için var gücüyle çalışıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin muhtelif yerlerinde kaldırım, bordür tamiratı, yol yapımı ve asfalt yama yapımı çalışmaları yaparak sorunları ortadan kaldırıyor. Su İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kent merkezindeki mahallelerde muhtelif yerlerinde su arıza, bakım, onarım ve alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kaldırım işgallerini önlemek için çalışmalarına devam ederken, yeni iş yeri açan veya izinsiz çalışanlara yönelik olarak, Ruhsat kontrol ve denetimleri sürerken, Çevreyi kirletenlere idari işlem yapılıyor. Ağaçlara zarar veren şahıslara engel olunarak, hakkında idari işlem yapıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından camilerin temizlik işlemleri aralıksız bir şekilde sürdürülüyor,

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