Üniversite Dayanışma Derneği Yönetimi, Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Güngör ve Yönetim Kurulu Üyeleri Rektör Mustafa Doğan Karacoşkun’u ziyaret etti,

Dernek Başkanı Ali Güngör yönetim kurulu üyeleriRektör Danışmanı Prof. Dr. Abdurrahman Çetin, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Altuncu, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Simsar ve Öğr. Gör. Aksa Ertem, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamı’nda bir araya geldi.

Görüşmede, oluşturulan yeni yönetim kurulu ve 7 Aralık Üniversitesi Dayanışma Derneği bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında bilgiler verildi.

Ayrıca pandemi şartları nedeniyle duraksayan dernek faaliyetlerinin yeni eğitim öğretim süreciyle birlikte yoğun şekilde gerçekleştirilmesinin hedeflendiği, derneğin, öncelikle Üniversite öğrencilerine yönelik çalışmalar gerçekleştireceği; onların donanımlı bir şekilde yetişmeleri için ihtiyaç duydukları temel gereksinimlerini sağlamada katkı sunulacağı; aylık burs, yemek bursu ve giyecek yardımı gibi maddi desteklerin yanı sıra kültürel ve akademik faaliyetlerle de öğrencileri yanında olunacağı konuları ele alındı.

Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Güngör, önceki süreçte dernek faaliyetlerine gönüllülük esasıyla katılım sağlayıp yürütülen çalışmalara destek veren ve katkılarını devam ettireceklerini ifade eden başta Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun olmak üzere Üniversite personeline teşekkürlerini sundu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversite Yönetimi olarak önceliklerinin, öğrencilerin en iyi şartlar altında kendilerini donanımlı bir şekilde geliştirmeleri olduğunu, bu doğrultuda Dayanışma Derneği’nin çalışmalarını önemsediklerini ve yürütülecek bütün faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan tüm desteği vermeye hazır olduklarını belirterek Dr. Öğr. Üyesi Ali Güngör ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

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