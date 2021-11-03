Üniversite Dayanışma Derneği Yönetimi, Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite Dayanışma Derneği Yönetimi, Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

İHA

Üniversite Dayanışma Derneği Yönetimi, Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Güngör ve Yönetim Kurulu Üyeleri Rektör Mustafa Doğan Karacoşkun’u ziyaret etti,
Dernek Başkanı Ali Güngör yönetim kurulu üyeleriRektör Danışmanı Prof. Dr. Abdurrahman Çetin, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Altuncu, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Simsar ve Öğr. Gör. Aksa Ertem, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamı’nda bir araya geldi.
Görüşmede, oluşturulan yeni yönetim kurulu ve 7 Aralık Üniversitesi Dayanışma Derneği bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında bilgiler verildi.
Ayrıca pandemi şartları nedeniyle duraksayan dernek faaliyetlerinin yeni eğitim öğretim süreciyle birlikte yoğun şekilde gerçekleştirilmesinin hedeflendiği, derneğin, öncelikle Üniversite öğrencilerine yönelik çalışmalar gerçekleştireceği; onların donanımlı bir şekilde yetişmeleri için ihtiyaç duydukları temel gereksinimlerini sağlamada katkı sunulacağı; aylık burs, yemek bursu ve giyecek yardımı gibi maddi desteklerin yanı sıra kültürel ve akademik faaliyetlerle de öğrencileri yanında olunacağı konuları ele alındı.
Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Güngör, önceki süreçte dernek faaliyetlerine gönüllülük esasıyla katılım sağlayıp yürütülen çalışmalara destek veren ve katkılarını devam ettireceklerini ifade eden başta Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun olmak üzere Üniversite personeline teşekkürlerini sundu.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversite Yönetimi olarak önceliklerinin, öğrencilerin en iyi şartlar altında kendilerini donanımlı bir şekilde geliştirmeleri olduğunu, bu doğrultuda Dayanışma Derneği’nin çalışmalarını önemsediklerini ve yürütülecek bütün faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan tüm desteği vermeye hazır olduklarını belirterek Dr. Öğr. Üyesi Ali Güngör ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan’dan Gıda Bankası çalışanlarına plaket
YEREL HABERLER Ramazan’dan Gıda Bankası çalışanlarına plaket
Kilis Belediyesi çalışmalarına hız verdi
YEREL HABERLER Kilis Belediyesi çalışmalarına hız verdi
Öğrencilere felsefe tüyoları
YEREL HABERLER Öğrencilere felsefe tüyoları
Kilis'te yoğun sis etkili oldu
YEREL HABERLER Kilis'te yoğun sis etkili oldu
Tuğgeneral Oruçoğlu, Vali Soytürk ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Tuğgeneral Oruçoğlu, Vali Soytürk ile bir araya geldi
Kilis'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Kilis'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Eski YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Tazebay, Kilis'te toprağa verildi
YEREL HABERLER Eski YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Tazebay, Kilis'te ...
Hırsızlar jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Hırsızlar jandarmadan kaçamadı
Ömrünü Türk dünyasına adayan Prof. Dr. Tazebay son yolculuğa uğurlandı
YEREL HABERLER Ömrünü Türk dünyasına adayan Prof. Dr. Tazebay son ...
1370 dekar alandan 7 bin ton mısır silajı üretildi
YEREL HABERLER 1370 dekar alandan 7 bin ton mısır silajı üretildi
Kilis'te göçmen kaçakçılığı
YEREL HABERLER Kilis'te göçmen kaçakçılığı
Kilis´te 5 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kilis´te 5 kaçak göçmen yakalandı
Karayollarında denetim
YEREL HABERLER Karayollarında denetim
Kilis İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kilis İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantısı yapıldı
Kilis’te ödüllü fotoğraf yarışması düzenlenecek
YEREL HABERLER Kilis’te ödüllü fotoğraf yarışması düzenlenecek
Jandarma’dan engellilere özel ilgi
YEREL HABERLER Jandarma’dan engellilere özel ilgi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.