Prof. Dr. Kepekçi, Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

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Eski Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yalçın Kepekçi, Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük makamında bir araya geldi.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinden emekli olana kadar çalışan ve Kilisliler tarafından çok sevilen Prof. Dr. Yalçın Kepekçi, Memleketi Kilis’e gelerek 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun’u ziyaret etti. Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yalçın Kepekçi’ye teşekkür etti.

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