Öğrencilere eşofman hediye edildi

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Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan tarafından Mehmet Abdi Bulut Yaz Okulu öğrencilerine eşofman hediye etti.

Belediye Başkanı Servet Ramazan kayıtları yoğun ilgi gören Mehmet Abdi Bulut Yaz Okulu öğrencilerine eşofman takımı hediye etti.

Başkan Ramazan yaptığı açıklamada, "Geleceğin yıldızlarının ve yetenekli sporcularının yetiştirilmesi için Kilis Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanındayız” dedi.

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