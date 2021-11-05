Eski eşinin kardeşleri av tüfeği ile saldırdı: 1 yaralı

Kilis'te bir kişi eski eşinin kardeşleri tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mercidabık Mahallesi Dağlı Sokak'ta Mehmet N.'ye (40), eski eşinin kardeşleri M.A. ve A.A. tarafından motosikletten av tüfeğiyle ateş açıldı. Ağır yaralanan Mehmet N., 112 Acil Servis ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet N. buradaki müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede 4 av tüfeği kartuşu bulunurken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı M.A.'yı olay yeri yakınındaki ikametinin önünde gözaltına aldı. Firari şüpheli A.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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