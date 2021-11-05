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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis’te trafik kazası: 3 yaralı

İHA

Kilis’te trafik kazası: 3 yaralı

Kilis’te, hatalı sollama yaptığı ileri sürülen tıra çarpmamak için aniden duran otomobile arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve 2 çocuğu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, KilisHatay Karayolu 18’inci kilometresindeki Afrin Köprüsü üzerinde Fatih S., yönetimindeki 16 AGT 567 plakalı BMV marka otomobil, karşı yönden gelen ve hatalı sollamaya çıktığı ileri sürülen tıra çarpmamak için frene basması sonucu aynı istikametten gelen Remzi Y. yönetimindeki 27 N 3197 plakalı Tofaş marka otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Remzi Y. ile otomobilde bulunan çocukları İkra ve Emir yaralandı. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. KilisHatay Karayolu Afrin köprüsünde geçişler bir süre kontrollü şekilde verildi. Araçların kaldırılmasıyla yol açıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturmaya başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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