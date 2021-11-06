Kilis´te, uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Kimlikleri belirlenen 9 şüphelinin Kilis ve Gaziantep'teki 11 adresine savcılık kararıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği baskınlarda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 1 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler; A.A., G.E., O.B., N.K., M.E.D., E.A., M.C.D., A.M.M. ve M.D., çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-11-06 10:39:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.