Kilis’te YEDAM merkezi açıldı

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Kilis’te, Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bütün illerde eşzamanlı online olarak açılışları gerçekleştirilen Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Kilis’te Vali Recep Soytürk, Yeşilay Kilis Şube Başkanı Murat Şekeroğlu’nun katılımıyla açıldı.

Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sepetçiler Kasrı'nda katıldığı "Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni" ile hizmete açıldı.

Vali Recep Soytürk, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bütün illerde eşzamanlı online olarak açılışları gerçekleştirilen Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) açılışına katıldı. İlimize ve ülkemize hayırlı olsun” ifadesini kullandı.

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