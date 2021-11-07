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Şehit aileleri ile gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki

İHA

Şehit aileleri ile gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki

Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Albay Murat Cumhur Muhtar, Bingöl’de bir şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.
Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında PKK terör örgütü tarafından 1997 yılında şehit edilen sivil İsa Gümre’nin kardeşi Tahir Gümre’ye İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan tarafından yapılan hakareti kınadığını ifade ederek, “Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış olan bu vatanda gazi Meclis çatısında şehitlerimizin anısına, emanetlerine, gazilerin kendisine hakaret eden, onları saygısızca aşağılayan her kim olursa olsun, hangi çatı altında olursa olsun daha önce olduğu gibi kınıyorum. Bundan sonra da şehitlerimizin anısına, yakınlarına gazi arkadaşlarıma yapılacak her türlü hakareti kınıyorum. Bununla birlikte 1997 yılında GATA’da tedavi görürken beni ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bu tür densiz insanların partileri içerisinde yer almaması için gereken girişimi yapacaklarını düşünüyorum. Ebediyete intikal etmiş şehitlerimizin, gazilerimizin mekanları cennet olsun. Lütfü Türkkan’ı yapmış olduğu bu saygısız girişiminden dolayı esefle kınıyorum” dedi.

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