Elbeylispor: 0 Gaziantep Anadoluspor: 3

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Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Elbeylispor kendi saha ve seyircisi önünde Gaziantep Anadoluspor’a 30 yenildi.

Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynan karşılaşmada Gaziantep Anadoluspor’un ilk gölü 20 dakika İsa Özhan’dan geldi. İkinci sayıda Elbeylispor’dan 75 dakikada Samet Öztürk kırmızı kart gördü. Gaziantep Anadoluspor’un ikinci golü 85 dakikada Samet Öztürk, 90 dakikada Ali Doğan kaydetti. Karşılaşma Gaziantep Anadoluspor’un 30 galibiyeti ile sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarasında Kilis Amatör Ligi'nde şampiyon olan Elbeylispor’a kupası verildi.

Karşılaşmayı Elbeylispor’un Onursal Başkanı ve İM Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan da izledi.

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