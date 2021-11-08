Rektör Karacoşkun'un Atatürk’ün ölüm yıl dönümü mesajı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Rektör Karacoşkun, “Bağımsızlık mücadelesi vererek tarihin en şanlı zaferlerinden birini kazanan yüce Türk Milleti'ne önderlik etmiş olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” ifadesine ver verdi.
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