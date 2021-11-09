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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğle arası gelen güzellik

İHA

Ünlü sanatçıların daha genç ve güzel görünmek adına yüzlerine yaptırdığı estetik dokunuşlar, hayranlarının da ilgisini çekiyor. Şu sıralar en çok araştırılan uygulamalardan biri de yine ünlü bir ismin yaptırdığını açıkladığı "iple yüz germe" Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Demir, bu uygulamanın ameliyatsız bir işlem olduğu için ilgi gördüğünü, ancak herkesin yaptıramayacağını söyledi.

Öğle arası gelen güzellik

Ünlü sanatçıların daha genç ve güzel görünmek adına yüzlerine yaptırdığı estetik dokunuşlar, hayranlarının da ilgisini çekiyor. Şu sıralar en çok araştırılan uygulamalardan biri de yine ünlü bir ismin yaptırdığını açıkladığı "iple yüz germe" Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Demir, bu uygulamanın ameliyatsız bir işlem olduğu için ilgi gördüğünü, ancak herkesin yaptıramayacağını söyledi.
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Demir, uygulama hakkında şu bilgileri verdi: “İple yüz germe; ip askılama olarak da bilinir. Yüz bölgesinde meydana gelebilecek sarkmaları engellemek veya oluşan sarkmaları gidermek amacıyla uygulanan güvenli bir işlemdir. Bu işlemde geçici (eriyebilen) ve kalıcı formda ipler kullanılır. İplerin üzerinde bulunan dişli sistem, bunların dokuya tutunmasını sağlar. Cildin altına yerleştirilen ipler boyun ve yüzdeki sarkmaları ortadan kaldırır. Kalıcı askı iplerinin etkisi daha uzun sürelidir. Eriyebilir iplerin ömrü ise 6 ay2 yıl arasıdır. Çene kenarında ve yanaklarda görülen sarkmaların, boyunda oluşan sarkmaların ve ağız kenarındaki derin katlantıların bu yöntemle yok edilmesi mümkündür.”
"Kalça, meme, kol ve bacağa da uygulanabilir"
Uygulamanın lokal anestezi altında yapıldığını ve yaklaşık yarım saat sürdüğünü belirten Op. Dr. Bülent Demir, “Sonuçları hemen gözlemlenir. Hatta yabancılar bu işleme ’öğle arası yüz gerdirmesi’ demektedir. Çünkü öğle arası molasında bile yapılabilecek kadar kısa sürmektedir” dedi. Dr. Demir ayrıca “Enfeksiyon riski gözardı edilmemelidir. Yeterli sterilizasyon koşulları sağlanamazsa kişi enfekte olabilir” uyarısında bulundu. Bu yöntemin uygulandığı tek alanın yüz olmadığını söyleyen Op. Dr. Bülent Demir, “İple yüz germe hem yüz hem de boyun bölgesinde kullanıma uygun bir yöntemdir. Kalçaların yukarı kaldırılmasında, meme sarkmalarının düzeltilmesinde, kol ve bacak içi sarkmalarının toparlanmasında da tercih edilir” dedi.
"Deri altına ağ şeklinde yerleştirilirse daha etkili
Op. Dr. Bülent Demir, iple yüz germenin uygulama aşamalarını da şöyle anlattı: “Hastaya lokal anestezi verilir. Cildin içerisine ince iğnelerle giriş yapılır. İpler boylu boyunca yerleştirilir ve yukarı çekilir. Böylelikle cilt toparlanır. Deri altına bir ağ biçiminde yerleştirilirse daha etkili olur. İşlemin ne kadar süreceği, kaç iplik yerleştirileceğine bağlıdır. Genellikle 30 dakika veya 1 saat yeterli olmaktadır.” Tedavi sonrasında kızarıklık, kaşıntı ve kabarıklıklar görülebileceğine dikkat çeken Op. Dr. Bülent Demir, “Söz konusu belirtiler birkaç gün içerisinde kendi kendine geçer. Tedavinin ardından birkaç hafta boyunca ağır sporlardan uzak durulmalı, yüz masajı ve diş tedavisi yaptırılmamalıdır. Bir müddet sırtüstü yatarak uyunmalıdır. Bu, olası komplikasyon riskine karşı önerilen bir tedbirdir” dedi.
"Acı vermez ve geri döndürülebilir"
Dr. Bülent Demir, uygulamanın avantajları hakkında şunları söyledi: “Ameliyatsız yüz germe adından da anlaşılacağı üzere cerrahi bir işlem değildir. Genel anesteziye bağlı komplikasyon riski yoktur. Fazla acı vermez. Kişi, işlemin ardından normal hayatına geri dönebilir. Etkisini hemen gösteren bu yöntem herhangi bir olumsuzluk hâlinde düzeltilebilir ve geri döndürülebilir.”
"Aşırı sarkmalar için çözüm değil"
İple yüz germe işlemini 3065 yaş arasındaki bireylerin tercih edebileceğini dile getiren Op. Dr. Bülent Demir, “Dolgu ve botoks işlemlerine göre daha uzun sürelidir. Fakat cilt sarkması çok ilerlemişse ameliyatsız yöntemden verimli sonuç alınamayacaktır. Cildinde iyice oturmuş derin çizgileri ve aşırı sarkmaları olanlar iple yüz germe için uygun aday profili değildir” diye konuştu. Dr. Demir, “İple yüz germe kimlere uygulanmaz?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Diyabet hastaları, ileri derece kanser hastalığı olanlar, pıhtılaşma bozukluğuna sahip bireyler, enfeksiyona bağlı cilt iltihabı yaşayanlar, ciddi otoimmün hastalığı olanlar ve hamileler, iple yüz germe uygulamasını yaptırmamalıdır.”

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