Milletvekili Dülger’in 10 Kasım mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Dülger’in 10 Kasım mesajı

İHA

Milletvekili Dülger’in 10 Kasım mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Dülger, Vefatının 83'ncüsenei devriyesinde İstiklal Harbinin Başkomutanı, Cumhuriyetin banisi, ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle andıklarını belirtti. Dülger, "Aziz milletimizin tüm fertleriyle, eşsiz fedakarlığıyla topyekûn bir mücadele verdiği Kurtuluş Savaşını zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizden aldığı güçle büyük başarılara imza atmış, üstün askeri yönetimi ve kararlı duruşuyla, başarılı bir komutan olarak dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir Aziz milletimizin ve tüm dünyanın takdirine mahzar olmuş bir lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamalı, milli irade aşığı bir şahsiyet, bir insan olarak gençlerimize ve çocuklarımıza anlatmalı; yaşanan zorlukları ve verilen eşsiz mücadeleyi unutmadan, birlik ve beraberlik içinde istikbal yolunda yakılan meşaleyi yeni nesillere emanet etmeliyiz. Milletimiz şehitlerimizin kanları ve gazilerimizin fedakârlıklarıyla savunulan bu vatan ve bayrağı sonsuza kadar korumaya kararlıdır. Türkiye Cumhuriyeti, geçmişinden aldığı güçle tüm engelleme teşebbüslerine rağmen sağlam adımlarla ilerlemeyi ve büyümeyi sürdürmektedir. Geleceğe her zamankinden daha büyük bir ümitle, daha büyük bir kararlılıkla yürürken bizler de bu gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimize sahip çıkıyor, ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımları yılmadan, yorulmadan hayata geçiriyoruz. Milletimizin varlık yokluk mücadelesini zaferle taçlandıran, bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları milletimizce hayırla yad edilecektir. Bu düşüncelerle, vefatının 83. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakârca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Şehitlerimizin fedakârlıkları üzerine kurulan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak, gelecek kuşaklara daha müreffeh, güçlü, itibarlı bir ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun” ifadesine ver verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çiftçi, TRT GAP Diyarbakır Radyosu'na konuk oldu
YEREL HABERLER Çiftçi, TRT GAP Diyarbakır Radyosu'na konuk oldu
Jandarma öğrencilere boyama kitabı dağıttı
YEREL HABERLER Jandarma öğrencilere boyama kitabı dağıttı
Kilis’te zeytinyağının kilosu 33 TL’den satılıyor
YEREL HABERLER Kilis’te zeytinyağının kilosu 33 TL’den satılıyor
Öğle arası gelen güzellik
YEREL HABERLER Öğle arası gelen güzellik
Başkan Ramazan’ın 10 Kasım mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ramazan’ın 10 Kasım mesajı
Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılıyor
YEREL HABERLER Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılıyor
Kilis Adalet Orman'ına 500 zeytin fidanı dikildi
YEREL HABERLER Kilis Adalet Orman'ına 500 zeytin fidanı dikildi
Rektör Karacoşkun'un Atatürk’ün ölüm yıl dönümü mesajı
YEREL HABERLER Rektör Karacoşkun'un Atatürk’ün ölüm yıl dönümü ...
Kilis’te ambulans ile minibüs kaza yaptı
YEREL HABERLER Kilis’te ambulans ile minibüs kaza yaptı
Elbeylispor: 0 Gaziantep Anadoluspor: 3
YEREL HABERLER Elbeylispor: 0 Gaziantep Anadoluspor: 3
Şehit aileleri ile gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki
YEREL HABERLER Şehit aileleri ile gazilerden İYİ Partili Türkkan'a ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.