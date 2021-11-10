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Babasını PKK’nın saldırısında kaybeden vatandaştan İYİ Partili Türkkan’a tepki

İHA

Babasını PKK’nın saldırısında kaybeden vatandaştan İYİ Partili Türkkan’a tepki

Kilis’te, babasını Çalık Caminde roketli saldırı sonucu kaybeden Ahmet Zafer Aydemir, şehit ailesine küfür eden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’a tepki göstererek istifaya çağırdı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sırasında terör örgütü PKK/YPG tarafından 24 Ocak 2018 tarihinde akşam namazı sırasında Çalık Camii'ne yapılan roketli saldırıda şehit olan 84 yaşındaki Muzaffer Aydemir’in oğlu Ahmet Zafer Aydemir, Bingöl’de şehit ailesine küfür eden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’a tepki gösterdi.
Aydemir, İHA’ya yaptığı açıklamada, şehitlerin tamamının Allah’ın huzuruna gittiğini ifade ederek, “Lütfü Türkkan’ın böyle şeyler demesi, çok yanlış bir şeydir. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşıyoruz. Hepimiz, Müslümanız, böyle şeyler söylemesi çok abes kaçıyor. Benimde babam şehit oldu, Allah’ın huzuruna kavuştu. Kimsenin milletvekilini korumaması gerekiyor. Hiç kimsenin bu milletvekilini savunmaması gerekiyor. Ben bunları kabul etmiyorum. Benim babam şehit oldu, 84 yaşında benim ciğerim yanıyor. Milletvekilliğinden istifa etmesini istiyorum. Meclis çatısı altında kalmasını istemiyorum. Böyle insanların mecliste ne işi var, Cumhurbaşkanımızın ellerinden öperim, ne gerekiyorsa yapsın, kendisi hepimizin büyüğüdür, ülkemizin cumhurbaşkanıdır. Bizim babamız şehit olduğunda, milletvekillerimiz geldi, başbakanımız geldi, Cumhurbaşkanımız selam gönderdi. Bütün ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Milletvekillerimiz, başbakanımız ayağımıza geldi, şehit deyip geçmeyeceksin, şehitleri saygı duyacaksın, gazileri saygı duyacaksın, Cumhurbaşkanımızdan ne gerekiyorsa onun yapılmasını istiyorum” dedi.

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