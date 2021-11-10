Sınır kenti Kilis’te 10 Kasım töreni

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yıldönümünde sınır kenti Kilis'te düzenlenen törenle anıldı.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayan tören, saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşu ile devam etti. Trafikte seyreden araçlar da saygı duruşuna kornalarını çalarak eşlik etti. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Bayrak, daha sonra yarıya indirildi. Polis, Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, binaların çatılarında özel hareket polisleri görev yaptı.

Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon Komutanı ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Salih Aru, daire amir ve müdürlerinin yanı sıra sivil ve askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

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