Atatürk Kilis’te törenlerle anıldı

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıl dönümü nedeniyle Kilis'te anma törenleri düzenlendi.

Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Piyade Yüzbaşı Ahmet tümen tarafından 'Atatürk’ü keşfetmek' isimli sunum gerçekleştirdi. Öğrenciler, şiirler okumasından sonra “10 Kasım Atatürk” adlı oratoryo gösterisi akabinde “Atatürk’ün sevdiği şarkılar” seslendirildi. Programa, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkan Servet Ramazan, Garnizon Komutanı ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Salih Aru, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit. İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, askeri ve mülki erkan daire amirleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

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