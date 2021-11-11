Rektör Karacoşkun yemekhaneyi denetledi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversitenin okuma salonları ile yemekhanesinde incelemelerde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kütüphane ve Kongre Merkezindeki Okuma Salonları ile Sosyal ve Kültürel Merkezinde yer alan Yemekhanede incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Aldemir ile Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Kestane ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Turgut Akgün de Rektör Karacoşkun’a eşlik ettiler.

Yaklaşan ara sınavlar (vize) öncesinde öğrencilerle Okuma Salonlarında bir araya gelen Rektör Karacoşkun, kendileriyle görüşerek istek ve önerilerini dinledi.

Ayrıca öğrencilerin, uygun ve nezih bir ortamda ders çalışabildiklerini belirterek sınav dönemi boyunca 7/24 çalışma salonlarının açık olması sebebiyle Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’a teşekkür ettiler.

Yemekhanedeki incelemede yetkililerinden bilgi alan Rektör Karacoşkun, burada bulunan öğrencilerle de görüşerek kendilerini dinledi.

Öğrencilerin Türkiye’deki Üniversiteler arasında en düşük ücretle dört çeşitten oluşan yemek yiyebildiklerini ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un öğrenci merkezli yönetim anlayışını yakından hissettiklerini ifade ederek kendilerine teşekkür ettiler.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ise Üniversitelerin en temel görevinin nitelikli ve gelişime açık nesiller yetiştirmek olduğunu, bu görev bilinciyle sürekli öğrenciler ilerin yanında yer aldıklarını ve onların taleplerini önemseyerek kaliteli bir eğitim hayatına sahip olmaları için gayret gösterdiklerini belirtti.

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