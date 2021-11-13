Rektör Aydın ile rektör Karacoşkun bir araya geldi

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Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun’la bir araya geldi.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’ın ziyaretinden memnun olduğunu ifade eden 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Mahmut Aydın’a teşekkür etti.

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