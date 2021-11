Öğretim üyesi Karaman’a ikincilik ödülü

Kilis 7 Aralık Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Karaman "Victory Award in Science2021" yarışmasında ikincilik ile ödüllendirildi.

7 Aralık Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Karaman’ın, Türkiye, Azerbaycan ve İran’ın farklı üniversitelerindeki bilim insanları ile gerçekleştirdiği “Novel cyclic thiourea derivatives of aminoalcohols at the presence of AlCl3 catalyst as potent glycosidase and amylase inhibitors: Synthesis, characterization, bioactivity investigation and molecular docking studies” başlıklı araştırma makalesi, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi ve İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı tarafından düzenlenen "Victory Award in Science 2021" yarışmasında ikincilik ile ödüllendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.