Şiddet gören kadınlara jandarma desteği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis’in Polateli ilçesinde Jandarma Komutanlığı tarafından “KADES yanımdaysa şiddet kaderim değildir " projesi kapsamında bayanların cep telefona KADES programı indirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafında Polateli ilçesi ve köylerinde okul , cami , sağlık evi ve köy duraklarına bilgilendirme afişleri asılarak el broşürleri dağıtıldı. Proje kapsamında 17 bayanın akıllı telefonuna KADES programı indirildi. İl Jandarma Komutanlığının benzer sosyal faaliyetlerinin artarak süreceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.