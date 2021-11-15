Çöp konteynerleri sabunlu suyla yıkanıyor

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Kilis Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından, Kent merkezindeki çöp bidonları, konteynerler sabunlu suyla yıkanarak temizleniyor.

Temizlik İşleri ekipleri tarafından Sokak ve cadde temizlikleri, geri dönüşüm konteynırlarının bakım, onarım ve temizliği yapıldı. Bidonlar ile konteynerler, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sabunlu suyla yıkanarak temizlikleri yapıldı. Sinekle mücadelenin 24 esasına göre devem ettiği bildirildi.

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