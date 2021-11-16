Rektör Karacoşkun, Kaymakam Açkay ile bir araya geldi

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Musabeyli Kaymakamı Eşref Akça'yı makramanda ziyaret etti.

2 Ekim tarihinde Musabeyli Kaymakamlığına atanan Eşref Akça'yı 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektör yardımcıları Prof.Dr.Halil Aldemir, Prof.Dr.Mehmet Ali Yıldırım ve Rektör danışmanı Prof.Dr.Abdurrahman Çetin ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular. Görüşmede, 7 Aralık Üniversitesi ile Musabeyli Kaymakamlığı arasında yapılacak işbirliği projelerinin ele alındığı öğrenildi.

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