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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zabıta denetimleri yoğunlaştırdı

İHA

Zabıta denetimleri yoğunlaştırdı

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kent genelinde kaldırım işgalleri başta olmak üzere ürün etiketleri üzerinde denetim yaptı.
Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, Kentin muhtelif yerlerinde haftanın altı günü, farklı bir lokasyonda açılan semt pazarlarında düzenli olarak kontrollerimiz devam ettiği belirtildi. Açıklama şöyle sürdü, "Semt pazarlarında ürünlerde etiket bulunup bulunmadığına, hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilip edilmediği kontrol ediliyor. İşgal ve temizlik kurallarına riayet edilip edilmediğine dair denetlemeler yapılmakta ve uymayanlar hakkında idari işlemler uygulanmaktadır. İlimiz Mercidabık Caddesi üzerinde orta refüjde görüntü kirliliği oluşturan ve araçların görüşünü engelleyen izinsiz reklam unsurları ilgililerine kaldırtılmış, kaldırmayanlar hakkında idari işlem yapılarak toplatılmıştır. İlimiz Paşa Hamamı civarı işgal çalışmaları yapılmıştır. Çevre kirliliği ve işgal çalışmalarımız devam etmekte olup tespiti halinde idari işlem yapılmaktadır. Kilis'in hak ettiği değeri layıkıyla görmesi için çalışıyoruz”ifadesine ver verildi.

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