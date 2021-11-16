Geçici Hayvan Bakım evinde denetim

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Caninin evi de şoke etti!

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından Kilis Belediyesi Geçici Hayvan Bakım evindeki denetimlerde bulundu.

Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından Kilis Belediyesi Geçici Hayvan Bakım evindeki hayvanların durumları ile ilgili denetim yapılırken, Belediye veterineri tarafından Geçici Hayvan Bakim evinde kalan hayvanlarla ilgili yapılan çalışmalar, hakkında Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü heyetine bilgi verdiği bildirildi.

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