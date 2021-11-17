Karayollarında denetim

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Gaziantep 7'inci Müdürlüğü tarafından KilisElbeyli Karayolunda yolcu ve yük taşıyan araçlar denetlendi.

Gaziantep 7'inci Müdürlüğü denetim personeli tarafından, KilisElbeyli Karayolunda, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar üzerinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerin, rutin bir şekilde Kilis ve ilçelerinde devam ettiği kurallara uymayanlara cezai işlem yapıldığı bildirildi.

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