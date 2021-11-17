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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis’te çiftçilere tohumluk fiğ ile arpa dağıtıldı

İHA

Kilis’te çiftçilere tohumluk fiğ ile arpa dağıtıldı

Kilis’te düzenlenen törenle 100 üreticiye bin 720 dekar alan için fiğ ve arpa tohumu dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kilis Belediyesi, İl Özel İdaresi işbirliğiyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle 100 üreticiye bin 720 dekar alan için 21 bin 500 kilo fiğ ve 9 bin arpa tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, “İlimizdeki atıl tarım arazilerini ekonomiye kazandırmak, hayvancılığın en
büyük girdilerinden olan yem maliyetini düşürmek, kaba yem ihtiyacını karşılamak için çiftçilerimize destek olmak istiyoruz. Mera vasıflarımız taşlık alanlardan oluşuyor. Buralarda ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Meralarımızdaki bu otlatma baskısını azaltmanın tek yolu, kaba yem ihtiyacını karşılamak için yem bitkilerini attırmaktır. Dünyada günümüzde pandemiden kaynaklı gıda krizi var. Küresel gıda krizi zaman zaman gıda savaşına doğru yürüyor. Gıda savaşı askerin topla tüfekle savaşarak kazanacağı şey değil, gıda savaşının askerleri çiftçiler, çiftçilerin elindeki silahlar da tohumlar, çiftçilerin karargahları tarlalarıdır. Belediyemiz, milletvekillerimiz, il genel meclisimiz ne kadar desteklerse bu savaşı kazanacağız” dedi.
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Park ve Bahçe Müdürlüğü bünyesinde tarım birimi oluşturduklarını ifade ederek, “Tarım ve Orman Müdürlüğünün projesine destek olduk. Belediye olarak çiftçilerimize tohumluk desteği vermek için el birliğiyle proje başlattık. Ankara’ya gittiğimizde valimiz, milletvekillerimiz, il başkanımızla birlikte giderek hibe projelerine destek aldık. Proje kapsamında tohumluklar ilimize getirildi. Dağıtımlar devam edecek. Belediyede kurduğumuz birimimiz, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte çalışıyorlar” diye konuştu.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kilis Belediyesi, İl Özel İdaresi tarafından çiftçilere bu zorlu süreçte bir nebze olsun destek olmak için tohumluk fiğ ile arpa dağıtıldığını ifade ederek, “Kilis adına gurur verici bir proje. Biz çiftimizin, üreticimizin her zaman yanındayız. Bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.
Yapılan konuşmalardan sonra çiftçilere tohumlar dağıtıldı. Törene İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir ile davetliler ve çiftçiler katıldı.

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