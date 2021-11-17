Başkan Ramazan, şampiyonları kabul etti

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Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 24 Kasım3 Aralık tarihleri arasında Romanya Bükreş'te yapılacak olan Dünya Bilek güreşi şampiyonasına katılacak olan Kilisli sporcuları kabul etti.

Başkan Ramazan, Kilisli sporcular ile gurur duyduğunu ifade ederek, "24 Kasım 3 Aralık tarihleri arasında Romanya Bükreş'te yapılacak olan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’na ilimizden 4 sporcumuz katılacaklar. Bizleri gururlandıran Nazmiye Korkmaz, Duha Nur Şeker, Sude Naz Akar ve Merve Yenidünya'ya Şampiyona ’da başarılar dilerim" dedi.

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