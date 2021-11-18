Kantin işletmecilerine eğitim toplantısı

Kilis’te, okullarında faaliyet gösteren Kantin İşletmecilerine yönelik "Okul Gıdası Hakkında Tebliğ" kapsamında MübeccelSuphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi toplantı salonunda eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'un katılımları ile gerçekleşen toplantıda Kantin İşletmecilerine Gıda ve Yem Şube Müdürü Osman Bolatkıran tarafından eğitim verildi. Karşılıklı soru cevap bölümünün de olduğu eğitimde konuşan Kökçüoğlu, "Hepimizin çocukları okul kantinlerinden alışveriş yapmakta olup kantinlerde hijyen kurallarına ve tebliğlere uyulması bu açıdan herkes için büyük önem arz etmektedir. Biz şu ana kadar kantinlerde yaptığımız kontrol ve denetimlerde büyük sorunlarla karşılaşmadık, bundan sonra da sizlerin dikkat ve gayretiyle karşılaşmayacağımızı ümit ediyorum. Ev sahipliğinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ederim" diye konuştu.

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