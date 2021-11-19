Ev baskınında 3 kaçak göçmen yakalandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, polis ekiplerince evde yapılan aramada, Suriye uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Atatürk Mahallesi'ndeki evde yaptığı aramada, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri saptanan 3 göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ev sahibi F.M.C. ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-11-19 09:38:46



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