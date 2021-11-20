Sınır kapısında altın kaçakçılığına darbe

Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük kapasında Suriye’den Türkiye’ye getirilen ve piyasa değeri 160 bin TL olduğu tahmin edilen 286 gram altın ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elbeyli Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak için gelen bir kişinin üst aramasında yapılan kontrollerde kıyafetleri arasına gizlenmiş vaziyette şahsın üzerinde dökme şeklinde 21 ayar 286 gram altın ele geçirildi.

Ele geçirilen altının bugünkü piyasa değerinin 160 bin TL olduğu tahmin edilirken Kilis Cumhuriyet Savcılığı tarafından şahıs hakkında 5607 sayılı Kanuna muhalefetten adli soruşturma başlatıldı.

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