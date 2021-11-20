Zeytin hasadına yağmur engeli

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Türkiye'nin önemli zeytincilik merkezi olan Kilis'te, bugün sabahtan itibaen başlayan yağmur nedeniyle zeytin hasadına ara verildi.

Kilis'te Ekim Kasım ayı içerisinde başlayan zeytin hasadına, Aralık ayı sonuna kadar devam etmesi beklenen zeytin hasadına yağan yağmur nedeniyle ara verildi.. Birkaç gün yağmurun devam edeceğini ifade eden çiftçiler, “Bu yıl önceki yıllara oranda zeytin hasadında rekolte fazla düşüklüğü var. Yağmurun durması ile birlikte yeniden hasada başlayacağız” diye konuştular.

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