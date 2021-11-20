Sınırdan 286 gram altınla geçmek isterken yakalandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)- KİLİS´teki Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Türkiye´ye giriş yapmak isteyen, Suriye uyruklu şüphelinin üzerinde 286 gram altın ele geçirildi.
Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye´den Türkiye´ye giriş yapmak için sınır kapısına gelen, Suriye uyrukluya şüphe üzerine üst araması yaptı. Şüphelinin üzerinde 286 gram külçe altın ele geçirildi. Şüpheli hakkında, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2021-11-20 12:47:24
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