Kilis’te trafik kazası: 3 yaralı

Kilis’te, minibüs ile hafif ticari aracın kaygan zemin nedeniyle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, 2 araç da şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgiye göre, KilisElbeyli karayolunda M.T. yönetimindeki 27 AEL 297 plakalı Fort marka transit minibüs, B.F. yönetimindeki 31 AFL 323 Doblo marka hafif ticari araç ile havanın yağmurlu olması nedeniyle kaygan zeminde çarpıştı. Kazada iki araç da farklı istikamette şarampole yuvarlandı. Kazada, minibüs sürücüsü M.T. ve hafif ticari araç sürücüsü B.F. ile ticari araçta yolcu olarak bulunan M.A.G. yaralandı. Yaralanan 3 kişi ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.

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