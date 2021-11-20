Kilis'te minibüs ve hafif ticari araç çarpışıp, devrildi: 3 yaralı 

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, minibüs ve hafif ticari aracın çarpışarak, şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kilis-Elbeyli kara yolunda meydana geldi. Mustafa T. yönetimindeki 27 AEL 297 plakalı minibüs ile Bilal F.'nin kullandığı 31 AFL 323 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Araçların şarampole yuvarlandığı kazada sürücüler ve hafif ticari araçta bulunan Mehmet Ali G., yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülen 3 yaralı, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-11-20 15:32:10



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