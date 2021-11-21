Bölgesel Amatör Lig Kilis Belediyespor:2 - 5 Temmuz iskenderunspor:0

"Türkiye'nin Filistin Davası'nda kilit bir rolü var"

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Bölgesel Amatör Liginde şampiyonluk mücadelesi veren Kilis Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde şampiyonluğun güçlü adayı 5 Temmuz iskenderunspor 20 yendi

Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynan karşılaşmada Kilis Belediyespor’un ilk yarıda golünü 21 dakikada Nevrez Demir kaydetti. Maçın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Kilis Belediyespor 90+5 dakikada Özgür Dükme’nin attığı gol ile skoru 20’e geldi. Karşılaşma Kilis Belediyespor’un 20 üstünlüğü ile sone erdi.

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