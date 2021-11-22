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AK Parti’den liseli gençlere “Kapadokya” gezisi

İHA

AK Parti’den liseli gençlere “Kapadokya” gezisi

AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından liseli gençlere “Kapadokya” gezisi düzenlendi.
AK Parti Kilis Gençlik Kolları İl Başkanı Musa Kara, Hafta sonu yeni seçmen Birim Başkanlığı tarafından ara tatil dolayısıyla düzenlediği “Kapadokya” gezi programına Liseli gençlerin katıldığını ifade ederek, “ Yeni seçmen ve liseli gençlerimiz hafta sonu Kapadokya’ya gezi programı düzenledik. Bundan sonrada benzer etkinliklerimiz devam edecek. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Servet Ramazan’a teşekkür ediyoruz” dedi.

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